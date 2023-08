Inter, consigli per gli acquisti: Tomiyasu, occasione di mercato

Takehiro Tomiyasu è il protagonista del quinto episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David, Gravenberch, Posch ed Ekitiké è il turno del difensore dell’Arsenal ed ex conoscenza della Serie A.

TASSELLO – L’Inter si avvicina sempre di più all’inizio ufficiale della stagione. La dirigenza nerazzurra sta lavorando alacremente per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i tasselli mancanti c’è quello del “braccetto di destra”, dopo la partenza di Skriniar in direzione Parigi. Il solo arrivo di Bisseck, visto anche l’addio di D’Ambrosio, non basta: serve un altro difensore. Il nome giusto può essere quello di Takehiro Tomiyasu, difensore di proprietà dell’Arsenal

CHI È – Takehiro Tomiyasu, nato a Fukuoka il 5 novembre 1998, cresce calcisticamente nel nelle giovanili dell’Avispa Fukuoka, squadra della sua città. Con la squadra giapponese esordisce fra i professionisti all’età di 17 anni. Nel 2018 viene ceduto al Sint-Truden, squadra belga, dove completa la sua formazione calcistica. Nel 2019 il suo passaggio al Bologna: con la maglia dei felsinei, in due stagioni, colleziona 64 presenze e mette a segno 3 reti e 3 assist. Le ottime prestazioni con la maglia rossoblù gli valgono le attenzioni dell’Arsenal che nel 2021 lo acquista per una cifra vicina ai 20 milioni. Con i “Gunners” tanti alti ma anche tanta sfortuna: due brutti infortuni, di cui l’ultimo al ginocchio destro, ne hanno minato la continuità.

CARATTERISTICHE – Tomiyasu è un difensore molto tecnico ed estremamente duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale (di destra o di sinistra) che quello di terzino. La sua stazza (188cm) è accompagnata da grande velocità e facilità di calcio: il giapponese, infatti, è completamente ambidestro. È molto bravo in fase di impostazione e riesce ad essere un fattore nel calci piazzati. Caratteristiche perfette per il tipo di gioco di Inzaghi.

COSTO – Tomiyasu può essere il nome giusto per la difesa dell’Inter. Il difensore è reduce da un brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi da diversi mesi, ma il peggio sembra essere passato: il giapponese ha svolto la preparazione con il club inglese ed è pronto a tornare a giocare ai suoi livelli. All’Arsenal, visti gli arrivi di Timber e Kiwior, e con la definitiva esplosione di Saliba, potrebbe non trovare più spazio. Il giapponese rappresenta quindi un’ipotetica occasione di mercato: con una cifra vicina ai 20 milioni l’Inter può pensare di strapparlo ai “Gunners”. A quel punto, Inzaghi, si ritroverebbe in squadra il difensore perfetto, per caratteristiche, per il suo 3-5-2.