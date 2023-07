Inter, consigli per gli acquisti: Ekitiké del PSG, talento da scoprire

Hugo Ekitiké è il protagonista del quarto episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David, Gravenberch e Posch è il turno dell’attaccante del PSG. Un talento offensivo tutto da scoprire

RICERCA – L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante. Saltato, da tempo, il piano Lukaku il club nerazzurro, ormai da settimane, pondera il colpo giusto da fare in entrata. Fra i possibili candidati il club nerazzurro potrebbe valutare anche il nome di Hugo Ekitiké, attaccante francese classe 2002 di proprietà del PSG, potrebbe diventare attuale.

CHI È – Hugo Ekitiké, nato a Reims il 20 giugno del 2002, cresce calcisticamente nel settore giovanile dello Stade Reims. Con il club francese esordisce fra i professionisti nel 2020, prima del passaggio in prestito al Vejle club danese con cui disputa 11 partite e segna 3 gol. Al suo ritorno al Reims si conquista un posto da titolare e chiude la stagione 2022 con 26 presenze ed 11 reti. Nell’estate del 2022 passa al PSG in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto (poi esercitato): il giocatore però, nella capitale, trova poco spazio. Appena 1153 minuti giocati in 25 presenze con 3 gol e 4 assist.

CARATTERISTICHE – Ekitiké è un attaccante moderno, capace di ricoprire sia il ruolo di prima punta che quella di esterno sinistro. La sua stazza (190cm) non gli preclude una grande tecnica e, soprattutto, una grande velocità in campo aperto. Nella sua esperienza al Reims ha dimostrato di poter andare in rete con continuità, ma la freddezza sotto porta è un aspetto su cui il giovane attaccante francese deve ancora lavorare. La sensazione comune però è che il classe 2002 non abbia ancora mostrato tutto il suo potenziale.

COSTO – L’affare Ekitiké è virtualmente possibile per l’Inter. Il PSG, alle prese con la “grana” Mbappe sembra intenzionato a muoversi ancora in attacco con diversi colpi in entrata. A quel punto, per il classe 2002, potrebbe essere più saggio cambiare aria per poter crescere e giocare con più continuità. L’Inter, da questo punto di vista, potrebbe essere la destinazione ideale: nella squadra nerazzurra è in corso un’opera di ringiovanimento della rosa e l’inserimento del classe 2002 potrebbe essere un upgrade sul lungo periodo. Le cifre? Il PSG ha pagato tanto il talento francese (28,5 milioni il riscatto concordato con il Reims, ndr) quindi è probabile che possa decidere di lasciarlo andare per una cifra vicina ai 30 milioni.