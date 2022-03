Correa titolare in Argentina-Venezuela, dimostra di dover ritrovare la forma

Joaquin Correa ha giocato titolare in Argentina-Venezuela, dimostrando di aver bisogno di minuti di gioco per ritrovare la condizione migliore.

MINUTI DA TITOLARE – Complice il forfait di Lautaro Martinez causa COVID (avrà il tampone di controllo a breve), per Correa si sono spalancate le porte della nazionale Argentina. Scaloni infatti lo ha schierato da titolare già alla prima occasione, nella partita col Venezuela. In un attacco molto fluido, con Messi come riferimento assoluto e l’attaccante dell’Inter a svariare assecondandone i movimenti. Trovandosi ora prima punta, ora rifinitore, ora sull’esterno a seconda delle necessità. In totale per lui 64 minuti, una cosa che in maglia nerazzurra non si vede circa da novembre.

ANCORA IN RODAGGIO – Non una prestazione indimenticabile. Correa ha dimostrato di avere della ruggine da togliere, oltre a un’intesa non perfetta coi compagni. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Il Tucu, pur dovendo nominalmente sostituire Lautaro come centravanti, non ha passato il suo tempo in area. Si è mosso, cercando spazi e pallone. Del resto non è una prima punta ed è più a suo agio a giocare dopo aver ricevuto la palla che senza. Per lui in totale 28 tocchi, con 12 passaggi, una grande occasione creata e un tiro in porta pericoloso. Poche accelerazioni, soprattutto pochi spunti palla al piede. Il dato che fa capire che è ancora in rodaggio è quello sui dribbling: solo uno in una partita condotta dall’Argentina col 73% di possesso.