Correa solo vicino al gol (e poi cambiato), tris Argentina al Venezuela

L’Argentina batte 3-0 il Venezuela per la penultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. Non brilla Joaquin Correa, sostituito a metà ripresa dopo aver mancato il gol nel primo tempo.

NESSUN PROBLEMA – Alla Bombonera l’Argentina supera 3-0 senza difficoltà il Venezuela. Partita che inizia senza troppi sbocchi, poi alla mezz’ora un sinistro di Nico Gonzalez va vicino allo specchio. Un minuto dopo (32′) gran palla di Lionel Messi per Joaquin Correa, l’attaccante dell’Inter incrocia col destro e Wuilker Farinez si salva coi piedi. Il gol arriva poco dopo, Rodrigo de Paul liberato sulla destra crossa basso e al limite dell’area piccola segna Nico Gonzalez, 1-0 al 35′. Joaquin Correa lascia il posto all’omonimo Angel al 64′, sempre col minimo vantaggio. L’Argentina raddoppia al 79′: filtrante di De Paul per Angel Di Maria, dalla destra si accentra e dal limite con un gran pallonetto trova il suo splendido gol personale. Di Maria all’82’ serve anche l’assist per il tris, con un cross che Messi corregge in rete in maniera non pulitissima ma quanto basta per chiudere i conti. L’Argentina (già ai Mondiali) tornerà in campo all’1.30 della notte italiana fra martedì e mercoledì, in Ecuador.