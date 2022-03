Juventus, inchiesta Prisma: nuovo materiale per i PM! Presto nuove audizioni – CdS

Juventus, nella giornata di ieri dopo Paulo Dybala, la Procura di Torino ha ascoltato anche Federico Bernardeschi e Alex Sandro (vedi articolo). Ma non finisce qui! Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, i PM vogliono andare fino in fondo e avrebbero trovato altro materiale.

NUOVO MATERIALE – Juventus, come previsto, Paulo Dybala è stato solo il primo giocatore ascoltato dalla Procura di Torino per l’inchiesta “Prisma” legata sul falso bilancio. Ieri ascoltati anche Bernardeschi e Alex Sandro e tutto fa pensare che non finirà certo qui. Il giro di audizioni dei calciatori proseguirà anche nei prossimi giorni, in teoria potrebbero essere convocati tutti quelli coinvolti i quella stagione, compreso Cristiano Ronaldo. Ma c’è di più: sta seguendo una nuova accelerata l’inchiesta, con i PM che avrebbero trovato materiale ritenuto interessante per consolidare la propria tesi in seguito al blitz della Guardia di Finanza di mercoledì all’interno di vari studi legali a cui si sarebbero rivolti i calciatori per la stipulazione delle scritture private per il differimento e l’integrazione degli stipendi. Secondo i PM, quelle della Juventus sono ritenute manovre utili per sistemare i conti, e quella di marzo 2020 non si sarebbe trattato di una “rinuncia” dello stipendio ma solo del “differimento di tre delle quattro mensilità indipendentemente dalla ripresa dell’attività”, che ha permesso alla Juventus di registrare una riduzione dei costi del bilancio per 90 milioni circa, mettendo però la contestuale posizione debitoria di 67,5 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.