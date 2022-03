Inter, il vice Brozovic si chiama Veretout: le richieste della Roma – TS

L’Inter è alla ricerca di un vice Brozovic. Secondo Tuttosport il nuovo nome per il centrocampo nerazzurro è Jordan Veretout, in uscita dalla Roma

RICHIESTE – L’Inter lavora già alla prossima stagione. Obiettivo, dopo aver rinnovato il contratto a Brozovic, è quello di trovare un calciatore che possa farlo rifiatare. Il nuovo nome, secondo Tuttosport, è quello di Jordan Veretout, centrocampista della Roma. Il francese, ex Fiorentina, è un centrocampista duttile e può disimpegnarsi sia nel ruolo di regista che in quello di mezzala. È considerato la giusta alternativa a Frattesi, su cui è piombata la Juventus. Il francese è un’occasione di mercato: Veretout ha rifiutato la proposta di rinnovo dei giallorossi ed ha il contratto in scadenza nel 2024. Per portarlo a Milano serviranno circa 15-20 milioni.

Fonte: Tuttosport – S.P