Frattesi, Inter avanti ma si inserisce la Juventus: gli scenari – TS

Davide Frattesi è da tempo un obiettivo di mercato dell’Inter. Secondo Tuttosport, però, sul centrocampista neroverde si è inserita anche la Juventus

DUELLO – Davide Frattesi sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Il centrocampista del Sassuolo sta disputando un’ottima stagione, attirando su di sé gli interessi di diverse squadre fra cui l’Inter: i nerazzurri, grazie agli ottimi rapporti con Carnevali, si sono mossi in anticipo sul calciatore ex Roma e sono in pole. Ma, secondo Tuttosport, è forte l’interesse della Juventus. Il DS bianconero Cherubini ha individuato in Frattesi il profilo ideale per rinforzare a mediana della Juventus: l’obiettivo è realizzare un’altra operazione simile a quella che ha portato a Torino Locatelli. L’Inter, dal canto suo, si cautela: chieste informazioni alla Roma su Jordan Veretout.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia, Stefano Pasquino