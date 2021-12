Calhanoglu MVP meritato: ora due mesi fondamentali per lo step definitivo

Hakan Calhanoglu è stato nominato il miglior giocatore della Serie A nel mese di dicembre (vedi annuncio). Ma ora arrivano due mesi fondamentali, per lui e per l’Inter.

MVP MERITATO – Hakan Calhanoglu è l’MVP del mese di dicembre della Serie A. Un premio assegnato al turco dell’Inter dall’Associazione Italiana dei Calciatori (AIC), e che risulta più che meritato. Non potrebbe essere altrimenti per un calciatore che piazza 2 gol (entrambi di pregevolissima fattura) e 4 assist nelle sei gare disputate. A dicembre Calhanoglu si è preso l’Inter, ma il suo percorso in nerazzurro è solo all’inizio.

STEP DEFINITIVO – Con l’inizio del 2022 arrivano infatti due mesi di cruciale importanza per la stagione dell’Inter. Che tra gennaio e febbraio dovrà affrontare – tra le altre – Lazio, Atalanta, Milan e Napoli. E in più sfiderà il Liverpool nell’andata degli ottavi di Champions League. E infine si giocherà anche la Supercoppa Italiana contro la Juventus, salvo cambi di data. Tutte gare difficili, in cui Calhanoglu dovrà dimostrare di aver completato il percorso di maturità avviato dopo le prime prestazioni incerte della stagione. Il 20 nerazzurro ha un ruolo ormai centrale nell’undici di Simone Inzaghi, e nei prossimi due mesi dovrà certificare il suo contributo alla causa. Per spazzare via definitivamente le malelingue dell’altra sponda del Naviglio e compiere quello step di crescita definitivo, atteso da anni.