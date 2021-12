Calhanoglu premiato dagli altri calciatori di Serie A: n.20 dell’Inter MVP di dicembre!

Calhanoglu conclude il suo 2021 con un altro premio a dimostrazione dell’ottimo avvio stagionale con la maglia dell’Inter. La AIC ha scelto il numero 20 dell’Inter come calciatore del mese

MVP DICEMBRE – Altro attestato di stima per Hakan Calhanoglu, votato dai colleghi come MVP (Most Valuable Player ovvero “giocatore di maggior valore”, ndr) del mese di dicembre per la Serie A. A comunicarlo è proprio l’Associazione Italiana Calciatori (AIC). In pratica, gli altri calciatori del campionato italiano hanno scelto il centrocampista numero 20 dell’Inter come miglior calciatore del mese che si sta per concludere. A dicembre, in cinque partite – tra l’altro tutte vinte dalla sua Inter – Calhanoglu ha messo insieme 2 gol e 4 assist.

Questo il messaggio pubblicato dalla AIC attraverso i propri canali social, in questo caso Twitter.