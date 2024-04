Inter, i voti alla stagione dello scudetto: un doppio 10 per i protagonisti! – CdS

La seconda stella ottenuta dall’Inter fa sì che possano iniziare i giudizi complessivi sul percorso della squadra di Inzaghi, ormai arrivata al traguardo. Il Corriere dello Sport dà i voti alla stagione.

SUL PODIO – Nell’Inter che da ieri è di nuovo campione il Corriere dello Sport prende tre protagonisti su tutti. Uno è in panchina, ovviamente Simone Inzaghi, gli altri due in campo. Il 10 per il tecnico è automatico, per come ha ottenuto il suo primo scudetto da allenatore dopo quello nel 2000 da giocatore con la Lazio. “Vincente, spettacolare, spietata, ermetica”, alcune delle parole usate per descrivere l’Inter di Inzaghi. Poi c’è inevitabilmente un altro 10 per capitan Lautaro Martinez, che è vero che non segna dal 28 febbraio, ma per arrivare a questo traguardo è stato fondamentale per l’obiettivo. Tanto da aver fatto un solco in classifica marcatori. Appena sotto la perfezione Hakan Calhanoglu, voto 9,5: per lui aver vinto il titolo nel derby Milan-Inter vale ancora di più.

Scudetto all’Inter: tutti i voti dei protagonisti

LA CARRELLATA – Dopo i migliori, il Corriere dello Sport dà un voto a tutti gli altri giocatori dell’Inter campione. Si va dai voti altissimi: 9 per Yann Sommer, Federico Dimarco, Marcus Thuram. Poi 8,5 per Benjamin Pavard, Francesco Acerbi (autore del vantaggio ieri), Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Quindi 8 per Matteo Darmian, Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Carlos Augusto e Davide Frattesi. Senza dimenticare Emil Audero (7), Denzel Dumfries (7,5), Kristjan Asllani (7,5), Marko Arnautovic (7) e Alexis Sanchez (7). Appena 6 per Juan Guillermo Cuadrado, Tajon Buchanan, Davy Klaassen e Stefano Sensi. Dei comprimari, questi ultimi, nell’Inter scudettata ma che il tricolore sul petto se lo prendono e con gusto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno