Inter, tutto l’attacco ancora in stand-by: il 2021 si chiuderà con… i tamponi

Inter, chi scenderà in campo a Bologna? La domanda se la sta ponendo in queste ore Inzaghi, che al momento non dispone di nessun attaccante di ruolo. E l’ultimo giro di tamponi datato 2021 sarà fondamentale per chiarire il numero di disponibili per la prima uscita del 2022

ULTIMO TAMPONE – L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile nella giornata di oggi. Ogni attività, come previsto, si è svolta in maniera individuale. Dal pranzo alla seduta di allenamento. Dei “convocati” assente solo Edin Dzeko, leggermente raffreddato e pertanto rispedito a casa precauzionalmente. Un’incognita in più per Simone Inzaghi, che solo domani vedrà arrivare tutti i sudamericani, ancora in viaggio in direzione Milano. Seguiranno lo stesso iter di chi è già arrivato oggi, ma a distanza di 24 ore dai primi. Ci sarà anche Joaquin Correa, che è la principale incognita di Inzaghi dopo l’infortunio. Con Dzeko e Correa ancora da valutare, il giro di tamponi che coinvolgerà anche Alexis Sanchez e Lautaro Martinez sarà fondamentale quantomeno per definire in anticipo l’attacco dell’Inter a Bologna. Tra 24 ore Inzaghi saprà con quanti attaccanti potrà iniziare a preparare la prima partita del 2022, in programma il 6 gennaio.