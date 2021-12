SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a dicembre 2021: vota il preferito!

A dicembre 2021 l’Inter ha segnato 15 gol. Ne abbiamo selezionati 4 per il sondaggio: vota il gol più bello dell’Inter in questo mese.

Roma-Inter 0-3: Hakan Calhanoglu (0-1)

Dovendo scegliere i quattro gol più belli segnati dall’Inter nel mese di dicembre, non poteva mancare un gol “olimpico”. E quindi la prima nomination è quella di Hakan Calhanoglu, che al 15′ in casa della Roma apre le danze direttamente da calcio d’angolo. Il turco dalla bandierina non serve solo assist, ma trova anche la via del gol (andandoci vicino ancora nel corso della gara coi giallorossi). Rivediamo il suo colpo da maestro dal minuto 0:26 del video qui sotto:

Video highlights di Roma-Inter (0-3) dal canale YouTube del club nerazzurro

Roma-Inter 0-3: Edin Dzeko (0-2)

Rimanendo sempre nella gara contro la Roma, è impossibile non premiare anche il raddoppio nerazzurro. Non tanto per la conclusione, quanto per l’azione sontuosa che porta al secondo gol. Una danza che l’Inter esibisce sulla sinistra, con tocchi esclusivamente di prima, che si conclude col tocco all’indietro di Calhanoglu per Edin Dzeko. Per l’ex più atteso della gara è semplicissimo scoccare la botta che vale lo 0-2, e che possiamo ammirare di nuovo dal minuto 0:46 del video:

Video highlights di Roma-Inter (0-3) dal canale YouTube del club nerazzurro

Inter-Cagliari 4-0: Alexis Sanchez (2-0)

Il terzo gol che entra nel sondaggio dei più belli di dicembre arriva contro il Cagliari. Al quinto della ripresa, Denzel Dumfries appoggia sul petto di Nicolò Barella una rimessa laterale vicina alla bandierina sinistra dei sardi. Il numero 23 controlla il pallone con un paio di palleggi, per poi girarsi verso l’area e contestualmente scaraventare un cross teso. Che Alexis Sanchez raccoglie con un tempismo perfetto, colpendo al volo e ribadendo in rete il gol del 2-0. Rivediamo questa magia al minuto 1:15 del video:

Video highlights di Inter-Cagliari (4-0) dal canale YouTube del club nerazzurro

Inter-Cagliari 4-0: Hakan Calhanoglu (3-0)

Il turco entra per la seconda volta in questo sondaggio, sempre con un gol non banale. Al 66′ della sfida col Cagliari, che permette ai nerazzurri di volare in vetta, Calhanoglu decide di mettere la partita in ghiaccio. E lo fa ricevendo palla defilato sulla sinistra, accentrandosi in orizzontale fino a trovare la mattonella giusta da cui disegnare una traiettoria che vola verso l’incrocio dei pali, facendo esplodere San Siro. Rivediamo la seconda magia del 20 nerazzurro dal minuto 1:46 del video:

Video highlights di Inter-Cagliari (4-0) dal canale YouTube del club nerazzurro