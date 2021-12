Barella meglio di Calhanoglu e due ex Inter: la classifica degli assist 2021

Nicolò Barella è il miglior uomo assist dell’Inter nel 2021. Nella classifica dell’anno supera Calhanoglu e due ex compagni.

ASSIST MAN – Nicolò Barella è uno dei volti dell’Inter e dell’Italia nel 2021. Non potrebbe essere altrimenti per un protagonista della squadra Campione d’Italia e anche di quella Campione d’Europa. Che tra l’altro è stato nominato miglior centrocampista della scorsa Serie A. Ma volendo riassumere la sua supremazia in un dato, quello giusto da guardare è il numero di assist. E qui Barella emerge come il migliore dell’Inter, con 12 assist totali nel 2021. Nessuno ha fornito più assist di lui ai compagni, né l’ex Romelu Lukaku (che si ferma a 9) né il nuovo compagno Hakan Calhanoglu (già a 7). E in questa stagione è ancora il numero 23 il leader nell’ultimo passaggio, a quota 7 proprio come il turco ex Milan. L’obiettivo è quindi definito per Barella: superare i 10 assist totali della scorsa stagione.

Inter, la classifica completa degli assist nel 2021

12 assist – Barella

9 assist – Lukaku*

7 assist – Calhanoglu

6 assist – Hakimi*

5 assist – Brozovic, Sanchez

4 assist – Bastoni, Dzeko, Martinez, Perisic

3 assist – Darmian, Dumfries, Vidal

2 assist – Dimarco, Gagliardini, Young*

1 assist – Correa, Vecino

* in corsivo i calciatori non più di proprietà dell’Inter