Supercoppa Italiana Inter-Juventus, la Lega Serie A conferma la data. Con un ‘se’

La Supercoppa Italiana Inter-Juventus rimane, per ora, mercoledì 12 gennaio alle ore 21. La Lega Serie A, con una breve nota stampa, conferma la data smentendo le notizie di oggi (vedi articolo). Ma tiene aperto uno spiraglio per cambiarla.

NIENTE RINVIO? – Per Inter-Juventus, al momento, non ci sono cambi di programma. La Lega Serie A, tramite una breve nota stampa, conferma la data della Supercoppa Italiana: “A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega“.