Supercoppa Italiana verso il rinvio? Inter e Juventus valutano nuova data – CF

Supercoppa Italiana, spunta una nuova data? L’emergenza sanitaria causata dall’aumento dei contagi da Covid-19 rischia di alterare i piani di Inter e Juventus in vista della finalissima in calendario tra due settimane. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, non è da escludere un altro rinvio

SFIDA INFINITA – La Supercoppa Italiana, in programma a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – mercoledì 12 dicembre 2022, potrebbe slittare ulteriormente. Le finalisti Inter (vincitrice della Serie A) e Juventus (vincitrice della Coppa Italia), secondo quanto appreso dal sito specializzato Calcio e Finanza, starebbero valutando di posticipare la partita in una nuova data. Anzi, in un altro periodo. Più precisamente, al termine della stagione calcistica. Non più a metà gennaio ma presumibilmente a fine maggio, quindi. Alla base di questa decisione c’è, ovviamente, la situazione attuale relativa al Covid-19. In particolare, la riduzione della capienza massima prevista per Inter-Juventus se giocata a gennaio. Lo stop alla vendita dei biglietti è il primo segnale negativo (vedi comunicato). L’obiettivo di Inter e Juventus è di non perdere ricavi a causa dell’emergenza sanitaria. La Supercoppa Italiana verrà rinviata nuovamente su queste basi? Si attendono novità a breve.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante