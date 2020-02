Juventus-Inter rinviata falsa il calendario (e non solo): maggio da incubo?

Juventus-Inter è stata rinviata poco dopo mezzogiorno, con una decisione senza precedenti della Lega Serie A (vedi articolo). Con i nerazzurri che già devono recuperare la partita con la Sampdoria adesso è caos legato al calendario: si rischia un mese di maggio soffocante.

UNA FARSA – Che Juventus-Inter, e altre quattro partite della ventiseiesima giornata di Serie A, non si giochino fra oggi e domani è un disastro per tanti motivi. Ce n’è uno, però, che affligge l’Inter più delle altre, perché assieme a Parma e Sassuolo dovrà recuperare due partite: è il calendario. Il recupero al 13 maggio fa sì che il finale di Serie A dell’Inter sia il seguente:

Juventus-Inter mercoledì 13 maggio (recupero ventiseiesima giornata)

Inter-Napoli domenica 17 maggio (penultima giornata)

Atalanta-Inter domenica 24 maggio (ultima giornata)

Un’inaccettabile tour de force, fatto senza un criterio logico e che falserà inevitabilmente il campionato. Vero che l’emergenza Coronavirus non è uno scherzo e che bisogna proteggere la salute di tutti, ma la riflessione doveva essere più profonda. L’Inter rischia di dover giocare fino a nove partite in ventiquattro giorni, nel momento decisivo della stagione: un massacro sportivo. Il primo weekend di maggio c’è la gara casalinga con la Fiorentina (date e orari ancora da definire), seguita giovedì 7 maggio dalle semifinali di ritorno di Europa League. Se i nerazzurri dovessero andare avanti in coppa si giocherebbero in quella data l’accesso alla finale, in programma mercoledì 27 (tre giorni dopo la fine della Serie A). In più c’è la finale di Coppa Italia, posticipata per permettere il recupero di Juventus-Inter e obbligata a un cambio di sede (vedi articolo).

IL CALENDARIO DI MAGGIO

2-3-4 maggio trentacinquesima giornata di Serie A

5-6 maggio semifinali ritorno Champions League

7 maggio semifinali ritorno Europa League

9-10-11 maggio trentaseiesima giornata Serie A

13 maggio recuperi ventiseiesima giornata Serie A

16-17-18 maggio trentasettesima giornata Serie A

20 maggio finale Coppa Italia

24 maggio trentottesima e ultima giornata Serie A

27 maggio finale Europa League

30 maggio finale Champions League

Detto che questo è un problema che potrebbe riguardare anche altre squadre italiane, per esempio chi è ancora in Champions League e in Coppa Italia, c’è un ulteriore guaio: Inter-Sampdoria. Non si è giocata domenica, non si sa quando si potrà recuperare. A marzo è impossibile, non ci sono date, se l’Inter prosegue in Coppa Italia ed Europa League non ci sono date sino a fine stagione. Ed è da disputare per forza prima dell’ultima di campionato, con l’obbligo (da regolamento) di non giocare a meno di tre giorni di distanza da altre partite…