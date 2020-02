UFFICIALE – Juventus-Inter rinviata, scandalo in Serie A! La nuova data

Juventus-Inter non si giocherà domani alle ore 20.45. Con una decisione incredibile la Lega Serie A ha rinviato d’ufficio metà del turno di campionato che inizierà fra poco meno di tre ore con Lazio-Bologna. E la data del recupero falsa inevitabilmente la corsa per il titolo.

JUVENTUS-INTER NON SI GIOCA – “Visto l’articolo 1. co. 1 lett. A) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 ‘Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’; considerato il susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica; il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della settima giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse come da Comunicato Ufficiale n. 191 del 27 febbraio 2020 (vedi articolo).

JUVENTUS-INTER

MILAN-GENOA

PARMA-SPAL

SASSUOLO-BRESCIA

UDINESE-FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020.

La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020″.

Successivamente sarà reso noto l’orario in cui si giocheranno le cinque partite rinviate, a cavallo fra la terzultima e la penultima giornata di Serie A.