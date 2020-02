Lautaro Martinez nel mirino del Real Madrid? Le parole di Zidane

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’attesissimo clasíco Real Madrid-Barcellona, Zinedine Zidane ha risposto anche a una domanda su un possibile interesse del club nei confronti di Lautaro Martinez, voluto anche dalla squadra blaugrana.

NESSUN INTERESSE – Real Madrid-Barcellona non si gioca solo sul campo, ma anche sul mercato. Un profilo che entrambi i club sembrerebbero aver adocchiato in vista dell’estate è infatti quello di Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter che ha attirato su di sé gli occhi delle due più grandi squadre di Spagna. Nonostante però in casa blaugrana si siano esposti a più riprese sull’interesse per il giocatore, lo stesso non si può dire per il club di Florentino Perez. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del clasíco in programma domani sera, infatti, Zinedine Zidane ha così risposto alla domanda sull’interessamento per l’attaccante argentino: «Nessun interesse, sono felice dei giocatori che ho qui adesso». Dichiarazioni di facciata, o il numero 10 nerazzurro non è tra gli obiettivi del Real? Non resta che aspettare il calciomercato per scoprirlo.