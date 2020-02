Coppa Italia, caos finale: cambia lo stadio per colpa della Serie A, il motivo

Coppa Italia nel caos a seguito della decisione più che discutibile di rinviare metà ventiseiesima giornata di Serie A (vedi articolo). Lo spostamento della finale annunciato stamattina (vedi articolo) fa sì che sarà necessario cambiare la sed. Il “Corriere della Sera” riporta dove si giocherà.

IL CAMBIO – La finale di Coppa Italia è stata spostata questa mattina da mercoledì 13 a mercoledì 20 maggio, visto che nella prima data si recupereranno cinque partite di Serie A. Questo però comporta uno spostamento della sede: allo Stadio Olimpico di Roma, location fissa dal 2008 con l’istituzione della finale unica, non si può giocare. Il motivo è che l’impianto dovrà essere consegnato in anticipo all’UEFA, in vista degli Europei la cui gara inaugurale sarà proprio a Roma il 12 giugno, Turchia-Italia. Per la stessa ragione, in via del tutto eccezionale, Lazio e Roma giocheranno l’ultima giornata di Serie A entrambe in trasferta. Il sito del “Corriere della Sera” riporta che la scelta ricade sullo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, per la prima volta ultimo atto della competizione. Un motivo in più, per l’Inter, per ribaltare giovedì la sconfitta dell’andata contro il Napoli e andare in finale di Coppa Italia.

Fonte: Corriere.it – Alessandro Bocci