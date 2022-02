Brozovic, annuncio del rinnovo con Zhang in Italia: respinto anche il Tottenham

Brozovic presto firmerà il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026. Come anticipato dalla nostra redazione e riportato questa mattina anche dal collega Stefano Pasquino su TuttoSport, l’annuncio potrebbe arrivare proprio da Zhang.

RINNOVO – Brozovic, il rinnovo con l’Inter era previsto già dopo la sfida con l’Atalanta, ma, a causa dei contrattempi legati alla pandemia, il discorso è stato rinviato. Il centrocampista croato comunque firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter fino al 2026, con un ingaggio di circa 6 milioni più bonus fino ad arrivare vicino ai 7. Decisiva la volontà del giocatore che a Milano si trova bene, e soprattutto è al centro del progetto nerazzurro. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, respinto sul nascere anche il sondaggio del Tottenham, dove avrebbe ritrovato Antonio Conte, ma pure una concorrenza feroce nel suo ruolo. All’Inter, Brozovic è imprescindibile e insostituibile, e ha garanzie di titolarità assoluta in un club che, dopo aver messo tutte le avversarie in fila nell’ultimo campionato e mezzo, nei piani societari punta a tornare protagonista anche in Europa. Per l’annuncio, dunque, facile pensare che Steven Zhang, prima di lasciare nuovamente Milano, possa mettere in calce la sua firma sul prolungamento di Brozovic, ma anche della dirigenza tecnica.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino