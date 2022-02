Ibrahimovic, obiettivo derby sempre più lontano: Giroud pronto dal 1′ – CdS

Ibrahimovic, la sua convocazione in Inter-Milan si fa sempre più lontana. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, le condizioni dello svedese non sono migliorate, e Giroud è sempre più pronto a prendere il suo posto in attacco.

RECUPERO DIFFICILE – Il recupero di Zlatan Ibrahimovic in vista di Inter-Milan si fa sempre più lontano. Ieri lo svedese ha proseguito il suo lavoro personalizzato, ma restando in palestra. Oggi sarà il giorno decisivo per capire chi potrà esserci e chi no. Al posto dello svedese, in ogni caso, ci sarà obbligatoriamente Olivier Giroud. L’opzione Rebic, infatti, è già tramontata, poiché nemmeno il croato sta particolarmente bene, colpa di un fastidio alla caviglia che lo costringe ad allenarsi a parte.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno