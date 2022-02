Inter-Milan, Pioli sceglie Kessié sulla trequarti per due motivi ben precisi

Inter-Milan, Stefano Pioli farà di tutto per schierare una formazione più fisica e aggressiva possibile, provando in tutti i modi a portare a casa i tre punti. In tal senso, la prima mossa è quella di schierare Franck Kessié da trequartista.

CAMBIO TATTICO – Inter-Milan, Stefano Pioli studia una formazione più alta, fisica e aggressiva. I nerazzurri dovranno essere bravi a contenere l’intensità della squadra rossonera, con l’unico obiettivo di vincere inevitabilmente la partita. In questo senso, la prima mossa di Stefano Pioli sarà quella di schierare Franck Kessié nel ruolo di trequartista per due motivi ben precisi: il primo è per avere un giocatore in grado di andare a rimorchio sulle seconde palle giocate dall’attaccante e dare fisicità sulla trequarti rispetto a Brahim Diaz. Il secondo motivo, forse quello più importante, è per provare a contenere Marcelo Brozovic. Il croato è il fulcro del gioco dell’Inter e proverà in tutti i modi a dare fastidio alle manovre nerazzurre. Una partita in particolare viene in soccorso a Stefano Pioli: la vittoria per 2-4 del Milan con Kessié trequartista (autore di una doppietta).