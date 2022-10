VIDEO – Sampdoria-Monza 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Monza, match dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



L’ESONERO – Sampdoria-Monza 0-3 nell’ottava giornata di Serie A. L’ennesima sconfitta lascia la Sampdoria ultima in classifica da solo e costa un nuovo esonero all’allenatore Marco Giampaolo. Il Monza ottiene la seconda vittoria su due con Raffaele Palladino in panchina, passando all’11’ con cross di Stefano Sensi per la sponda di Patrick Ciurria e il tap-in di Matteo Pessina. Al 47′ cade a terra Tomas Rincon e per l’arbitro è rigore, ma il VAR mostra come il tocco sia del compagno Gonzalo Villar e non di Armando Izzo. È un ex a far crollare definitivamente la Sampdoria, un grandissimo destro di Gianluca Caprari al volo su palla a spiovere dalla destra al 67′. Nel quinto minuto di recupero assist a rimorchio per Sensi e piazzato vincente per il definitivo 0-3. Pure lui un ex, era in prestito sempre dall’Inter da gennaio a maggio nella passata stagione. Per Giampaolo l’ufficialità dell’esonero arriva subito dopo la fine della partita (vedi articolo).

Video con gli highlights di Sampdoria-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.