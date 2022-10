VIDEO – Sassuolo-Salernitana 5-0, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Salernitana, match dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 5-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA GOLEADA – Sassuolo-Salernitana 5-0 nell’ottava giornata di Serie A. Il Sassuolo si risolleva proprio prima di incontrare l’Inter (sabato prossimo alle 15). Il migliore in campo contro la Salernitana è il nuovo acquisto Armand Laurienté, che apre il conto al 12′ con un bel destro a giro che fa sponda sul palo ed entra. Poco dopo l’ex Tolosa si fa metà campo palla al piede, serve un super intervento di Luigi Sepe per negargli il raddoppio. Emil Ceide si procura un rigore, fallo di Giulio Maggiore, assegnato dal debuttante arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi (prima donna a dirigere in Serie A) che Andrea Pinamonti trasforma nel 2-0 al 39′. Nella ripresa in discesa per il Sassuolo, con Kristian Thorstvedt che fa tris al 53′ di sinistro sfruttando le larghe maglie della difesa della Salernitana. Dopo il gol Laurienté fa anche un assist, al 76′ per il destro piazzato di Abdou Harroui. Nel secondo minuto di recupero il subentrato Agustin Alvarez potrebbe fare 5-0, tira addosso a Sepe ma ci pensa Janis Antiste a segnare sulla ribattuta.

Video con gli highlights di Sassuolo-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.