Allegri predica calma: «Classifica? Ci sono grandi squadre, no isterismi»

Allegri si è espresso nel post gara di Juventus-Bologna, gara vinta dai bianconeri 3-0. Juventus che adesso si trova a meno sette da Napoli e Atalanta e a più uno dall’Inter

NO FRETTA − Dopo la vittoria col Bologna (vedi articolo), Massimiliano Allegri predica calma. La Juventus è partita a rilento così come l’Inter (-1). Le parole su Rai Sport del tecnico bianconero: «Classifica? L’obiettivo è cercare di vincere, noi mettiamo sempre grande passione per arrivare a competere. Lo abbiamo fatto per nove anni. Ci sono anche altri grandi squadre, non dobbiamo prenderci troppo dagli isterismi. Serve lavorare con grande pazienza».