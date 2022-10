VIDEO – Lazio-Spezia 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Spezia, anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



DOMINIO TOTALE – Lazio-Spezia 4-0 nell’anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie A. La Lazio mantiene il passo del Milan al terzo posto in classifica. Dopo appena trentanove secondi Ethan Ampadu fa fallo su Ciro Immobile, rigore pressoché da record di precocità. Il centravanti grazia però lo Spezia, perché calcia alto scheggiando la traversa. È comunque un monologo biancoceleste, al 12′ combinazione tra Mattia Zaccagni e Felipe Anderson con assist del brasiliano per il tocco a centro area dell’ex Verona. Al 24′ bel raddoppio di Alessio Romagnoli, un tiro dal limite dell’area molto angolato. Al 61′ lancio per Immobile (unico – insolitamente – a secco nella festa della Lazio), saltato il portiere ma troppo esterno quindi servizio per Zaccagni e assist a centro area per Sergej Milinkovic-Savic. Quest’ultimo fa doppietta nel primo minuto di recupero, con uno stiloso pallonetto. L’assistente gli nega il gol di spessore per un fuorigioco che in realtà non c’è, il VAR glielo rende e fa 4-0.

Video con gli highlights di Lazio-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.