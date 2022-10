La Juventus rialza la testa contro un deludente Bologna. Inter scavalcata

La Juventus riparte bene dopo la sosta per le Nazionali. I bianconeri si sbarazzano facilmente del Bologna per 3-0. In gol tutto l’attacco. Scavalcata l’Inter in classifica a +1

PASSEGGIATA − Tutto facile per la Juventus che dopo il KO contro il Monza prima della sosta delle Nazionali ritorna a vincere. Netto 3-0 all’Allianz Stadium. Dopo una prima parte in sordina, i bianconeri sbloccano la gara al 24′ con una veloce ripartenza portata avanti da quattro giocatori. Gol made in Serbia con assist di Dusan Vlahovic e tap-in di Filip Kostic. Poco Bologna che non riesce praticamente mai a tirare dalle parti di Szczesny se non con un colpo di testa di De Silvestri. Nella ripresa, la Juventus dilaga. Prima raddoppia Vlahovic al 57′ e due minuti dopo ci pensa Arek Milik a chiudere la partita. Allo Stadium termina 3-0. La Juventus ritrova i tre punti e scavalca l’Inter in classifica. Bianconeri a meno sette da Napoli e Atalanta.