Bergomi: «Inter fragile. Rosa migliore? Non ha intercettato il cambiamento»

Beppe Bergomi, su Sky Calcio Club, si è concentrato sulla crisi di risultati dell’Inter che è inciampata in un’altra sconfitta, questa volta con la Roma. Lo ‘Zio’ non d’accordo con chi sostiene che quella di Inzaghi sia la rosa migliore

FRAGILE − Bergomi analizza il momento no dei nerazzurri: «Crisi profonda quella dell’Inter, squadra mentalmente fragile. In queste 4 sconfitte è andata sempre in vantaggio facendosi recuperare. All’Inter quando le cose vanno bene ok ma se va in difficoltà le cose peggiorano. Con la Roma miglior partita? Mettendo insieme le otto partite dell’Inter, quella che ha vinto a Lecce ha fatto fatica. Solo con lo Spezia ha dominato, con la Roma per come era messa in campo nel primo tempo non meritava di perdere. Poi l’Inter paga tante disattenzioni, sono diversi i passaggi e le uscite sbagliate. È una squadra mentalmente fragile. L’Inter non ha la rosa più forte, non ha intercettato il cambiamento. Non ha giocatori di gamba che oggi fanno la differenza. Voglio vedere lo spirito e l’anima di prima».