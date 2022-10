VIDEO – Lecce-Cremonese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Cremonese, match dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



DI RIGORE – Lecce-Cremonese 1-1 nell’ottava giornata di Serie A. Un rigore per parte per prendersi un punto a testa nella sfida fra due neopromosse. Una palla persa a centrocampo da Morten Hjulmand porta la Cremonese a verticalizzare per David Okereke, atterrato da Wladimiro Falcone: rigore e giallo. Dal dischetto trasfora Daniel Ciofani, 0-1 al 19′. Tanto spazio per i grigiorossi, che però non riescono a trovare il raddoppio. Pagano proprio con Okereke, che frana su Valentin Gendrey causando a sua volta un rigore. Freddissimo Gabriel Strefezza, nel trasformare spiazzando Ionut Andrei Radu per l’1-1 al 42′. All’ora di gioco Charles Pickel, su cross da destra respinto a campanile, ci prova di testa ma va solo vicino all’1-2. Ha una chance clamorosa Okereke, sempre sfruttando le larghe maglie della difesa del Lecce, si riscatta Falcone con una gran parata. Nel finale botta potente di Michele Castagnetti, fuori di pochissimo. I rimpianti sono tutti della Cremonese, il Lecce può dirsi soddisfatto del pari.

Video con gli highlights di Lecce-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.