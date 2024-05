VIDEO − Frosinone annichilito! Sorprese e conferme | Inter-News Web Tv

L’Inter ieri sera ha schiantato il Frosinone con un netto 5-0 al Benito Stirpe. Partita a senso unico con diverse sorprese, Buchanan su tutti, e varie conferme, Frattesi in prima fila. A parlare della partita il nostro Emanuele Rossi su Inter-News Web Tv.

RISPOSTE TOP − Cinque gol per spegnere qualsiasi tipo di polemica nei confronti dell’Inter. Schiantato ieri sera il Frosinone di Eusebio di Francesco al Benito Stirpe. Prestazione perentoria dell’Inter di Simone Inzaghi, che diventa il secondo allenatore nerazzurra della storia ad aver totalizzato il maggior numero di punti in una singola stagione: 92. Davanti solo Mancini a 97 e con due vittorie contro Lazio e Verona, il mister piacentino potrebbe addirittura superarlo. Ieri a Frosinone, tante risposte positive per Inzaghi: dal primo gol di Buchanan al solito Davide Frattesi. In più i vari Arnautovic e Thuram, con il ritorno al gol di Lautaro Martinez. Differenza abissale tra i campioni d’Italia e i ciociari, invischiati nella lotta per non retrocedere. A parlare della partita su Inter-News Web Tv il nostro Emanuele Rossi.

