Romei (vice presidente Sampdoria): «Giampaolo esonerato! Il sostituto…»

Romei è intervenuto dopo la cocente sconfitta della Sampdoria con il Monza che ha di fatto portato all’esonero di Marco Giampaolo (vedi articolo). Il vice presidente blucerchiato conferma la notizia a Sky Sport

CONFERME – Antonio Romei, vice presidente della Sampdoria, conferma la notizia dell’esonero di Marco Giampaolo: «La notizia ovviamente è confermata, abbiamo aspettato un po’ perché prima volevamo parlare con il mister. A me dispiace della situazione in cui siamo, mi dispiace anche per il mister perché so quanta dedizione mette nel suo lavoro. Finire così fa veramente male, penso faccia male anche al mister perché comunque abbiamo fatto una partita non all’altezza. Adesso non dobbiamo avere nessun tipo di alibi, dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questa situazione. D’Aversa possibile successore? È sotto contratto, veramente non abbiamo parlato del sostituto di Giampaolo. Adesso ci mettiamo al lavoro e vediamo quello che succederà»