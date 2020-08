VIDEO – Napoli-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Lazio, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio San Paolo.



RECORD EGUAGLIATO – Napoli-Lazio 3-1 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Ciro Immobile eguaglia, ma non supera, il record di gol in un singolo campionato stabilito quattro anni fa da Gonzalo Higuain. Quello della nuova Scarpa d’Oro è l’unico sorriso in casa Lazio, che conferma il suo pessimo stato di forma dopo la ripresa e perde anche a Napoli. Uno splendido gol di Fabian Ruiz apre le marcature al 9′, con un imprendibile sinistro dai venti metri. Immobile pareggia al 22′, con un tocco sul primo palo su cross basso di Adam Marusic. Napoli che si riporta avanti al 54′, rigore per fallo di Marco Parolo entrato in scivolata su Dries Mertens che aveva già calciato (di poco a lato) e trasformazione di Lorenzo Insigne. Joaquin Correa prende il palo quasi dalla linea di fondo, ma per la Lazio è notte fonda. Nel secondo minuto di recupero chiude i conti Matteo Politano, liberato alla perfezione in area da un sontuoso assist di Mertens. Di seguito il video con la sintesi di Napoli-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.