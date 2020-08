Serie A, 38ª giornata: partite in diretta TV DAZN e Sky (con live streaming)

La Serie A divide l’ultima giornata in due. Oggi cinque partite, di fatto solo per assegnare il secondo posto, domani le restanti dove invece Genoa e Lecce si giocano la salvezza. Ecco il programma, con Atalanta-Inter che andrà sia in diretta TV su DAZN1 sia in streaming tramite l’app (Sky ha come prima scelta Juventus-Roma con la festa scudetto). Si cambia orario: in campo alle 18 e 20.45, come prima del lockdown.



Brescia-Sampdoria – sabato 1 agosto ore 18 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Atalanta-Inter – sabato 1 agosto ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Juventus-Roma – sabato 1 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Milan-Cagliari – sabato 1 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Napoli-Lazio – sabato 1 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport 254 (DTT 485) *

SPAL-Fiorentina – domenica 2 agosto ore 18 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Bologna-Torino – domenica 2 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport 253 (DTT 484) *

Genoa-Verona – domenica 2 agosto ore 20.45 – diretta TV DAZN1 e live streaming DAZN

Lecce-Parma – domenica 2 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 *

Sassuolo-Udinese – domenica 2 agosto ore 20.45 – diretta TV Sky Sport 254 (DTT 485) *

* partite visibili anche su Diretta Gol sul canale Sky Sport 251

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 83

Inter 79

Atalanta 78

Lazio 78

Roma 67

Milan 63

Napoli 59

Sassuolo 51

Verona 49

Fiorentina 46

Parma 46

Bologna 46

Cagliari 45

Udinese 42

Sampdoria 41

Torino 39

Genoa 36

Lecce 35

Brescia 24

SPAL 20