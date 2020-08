VIDEO – Juventus-Roma 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Roma, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



CHIUSURA A +1 – Juventus-Roma 1-3 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite per la Juventus, che festeggia il trentaseiesimo scudetto senza fare altri punti. Cinque minuti ed è subito gol, con un corner da sinistra prolungato sul secondo palo da Adrien Rabiot per il facile tap-in di Gonzalo Higuain. Situazione simile per il pareggio della Roma al 23′, con angolo dalla destra di Diego Perotti e Nikola Kalinic che salta di testa in maniera strana, ma riesce lo stesso a mettere in rete. In chiusura di primo tempo il debuttante Riccardo Calafiori va in dribbling su Danilo da Silva, c’è un contrasto e Gianluca Rocchi, all’ultima da arbitro in carriera, assegna un rigore. Dal dischetto va Perotti, l’ex Wojciech Szczesny intuisce ma non basta: risultato capovolto a un minuto dall’intervallo. Lo stesso Perotti fa addirittura doppietta al 52′, con un destro appena dentro l’area dopo una splendida discesa palla al piede di Nicolò Zaniolo. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.