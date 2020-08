VIDEO – Milan-Cagliari 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Cagliari, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



CAMBIO IN PANCHINA – Milan-Cagliari 3-0 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Walter Zenga lascia la panchina del Cagliari dopo appena cinque mesi (di cui la metà passati in lockdown), con la società che ha deciso ancora prima del KO col Milan di cambiare (arriverà Eusebio Di Francesco). Ai rossoneri bastano dieci minuti per andare in vantaggio, con un sinistro di Rafael Leao sul palo che Ragnar Klavan ribadisce in rete, peccato solo che lo fa nella propria porta. Sfortunato Rafael Leao, che sempre nel primo tempo in rovesciata colpisce la traversa. Un intervento di Sebastian Walukiewicz col braccio dà rigore al Milan, ma Alessio Cragno è bravissimo a bloccare la conclusione di Zlatan Ibrahimovic: 1-0 all’intervallo. Ibra si prende la rivincita al 55′, con un destro potentissimo sotto l’incrocio stavolta imparabile. Passano due minuti, palla persa al limite e scambio fra Samu Castillejo e Giacomo Bonaventura, alla sua ultima in rossonero, con lo spagnolo che si gira in area e di sinistro firma il tris. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.