VIDEO – Milan-Inter 0-2: le migliori partite del 2019 (#2)

L’ultimo derby Milan-Inter finisce al secondo posto nella classifica di Inter-News.it delle migliori partite nerazzurre dell’anno appena concluso. Delle ventitré gare giocate sin qui in stagione è la prestazione principale per superiorità tecnica nei confronti dell’avversario.

DERBY A SENSO UNICO – Milan-Inter finisce 0-2 sabato 21 settembre per la quarta giornata di Serie A. L’Inter fa suo il derby dominando dal primo all’ultimo minuto e si mantiene in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno. Già dal primo tempo i nerazzurri comandano le iniziative, ma si fermano a un palo colpito da Danilo D’Ambrosio al 20′ e a un gol annullato a Lautaro Martinez al 35′ per fuorigioco millimetrico dello stesso difensore. Al 49′ punizione toccata corta da Stefano Sensi per Marcelo Brozovic, destro deviato da Rafael Leao e la palla entra. L’assistente si inventa un fuorigioco attivo di Lautaro Martinez, ma così non è e il VAR porta l’arbitro a scegliere la decisione corretta. A dodici minuti dal termine bel cross di Nicolò Barella e Romelu Lukaku sovrasta Alessio Romagnoli per colpire di testa e raddoppiare, il Milan alza bandiera bianca e l’Inter può dilagare ma si ferma ai legni: traversa di Matteo Politano, palo di Antonio Candreva. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

INTER – LE MIGLIORI PARTITE DEL 2019

