VIDEO – Torino-Inter 0-3: le migliori partite del 2019 (#9)

La rubrica video sulle migliori partite del 2019 al nono posto tocca una delle ultime, Torino-Inter di un mese fa. Lo 0-3 dell’Olimpico significa la prima vittoria contro Mazzarri dopo l’esonero del tecnico toscano, avvenuto il 14 novembre 2014.

PIOGGIA FORTUNATA – Torino-Inter finisce 0-3 sabato 23 novembre, per la tredicesima giornata di Serie A. È la settima vittoria su sette trasferte dell’Inter, impegnata nel testa a testa con la Juventus. Il Torino, reduce da uno 0-4 a favore due settimane prima, viene abbattuto in casa e a fine partita scatta la contestazione dei tifosi. Bastano dodici minuti ai nerazzurri per sbloccarla, coi granata in dieci per l’infortunio di Andrea Belotti: rinvio di Salvatore Sirigu e colpo di testa di Matias Vecino che innesca Lautaro Martínez, tempo preso a due difensori e destro a non lasciare scampo al portiere granata. Al 32′ il raddoppio: schema da corner, cross di Cristiano Biraghi sul secondo palo e Stefan de Vrij, dimenticato dalla difesa avversaria, fa 0-2. Si fa male anche Nicolò Barella, problema al ginocchio destro dopo un colpo di tacco, mentre Samir Handanovic evita guai prima dell’intervallo. Al 54′ il match si chiude, contropiede di Marcelo Brozovic e assist per Romelu Lukaku, che attende il giusto e di destro sotto le gambe di Gleison Bremer infila il decimo gol in questa Serie A. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.