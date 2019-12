VIDEO – Inter-Sampdoria 2-1: le migliori partite del 2019 (#10)

L’Inter ha chiuso l’anno sabato con il 4-0 al Genoa. Quella coi rossoblù è stata una delle migliori partite del 2019, e in questi giorni di festa Inter-News.it passa in rassegna quanto di meglio è stato fatto durante gli ultimi dodici mesi. Si parte dalla fondamentale gara vinta 2-1 contro la Sampdoria di febbraio: ecco il video.

IL RISCATTO DOPO LE POLEMICHE – Inter-Sampdoria finisce 2-1 domenica 17 febbraio, per la ventiquattresima giornata di Serie A. La partita chiude la settimana del caso Mauro Icardi, con la fascia tolta e l’ammutinamento dell’ex capitano (presente al Meazza nella tribuna a bordocampo). L’Inter domina, ma per settantadue minuti non riesce a sfondare il muro della Sampdoria. Poi, finalmente, Ivan Perisic con una gran giocata sulla sinistra crossa teso e trova a raccogliere il suo assist Danilo D’Ambrosio, che sblocca il match. Marco Giampaolo mette dentro Manolo Gabbiadini: tempo due minuti e la mossa è subito vincente, una serie di rimpalli in area libera l’attaccante che col sinistro infila l’incredibile 1-1. Meazza gelato, tutto da rifare per l’Inter. I nerazzurri hanno però la forza di non demoralizzarsi e di buttare giù ancora il muro doriano: al 78′, su un corner dalla destra, è Milan Skriniar (colpevole in occasione del pari ospite) ad andare a contrasto e poi a coprire la visuale a Emil Audero sul successivo tiro di Radja Nainggolan. Il belga firma il 2-1, il risultato stavolta non cambia più nemmeno dopo cinque minuti di recupero. Inter che consolida il terzo posto e tiene il Milan a -4, sarà un successo fondamentale. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.