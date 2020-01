VIDEO – Milan-Inter 2-3: le migliori partite del 2019 (#3)

Condividi questo articolo

Ai piedi del podio delle migliori partite dell’Inter nel 2019 c’è uno dei due derby col Milan, entrambi vinti. È quello del 17 marzo, con il 2-3 nel quale il dominio per gran parte di gara fece spazio alla sofferenza nel finale. Ma resta uno dei grandi passaggi nella conquista del quarto posto nella scorsa stagione: ecco il video, domani via al 2020 con le migliori due.



DERBY NERAZZURRO – Milan-Inter finisce 2-3 domenica 17 marzo per la ventottesima giornata di Serie A. Comincia fortissimo l’Inter, ottima azione tutta in velocità e su cross di Ivan Perisic è bravissimo Lautaro Martinez ad appoggiare al centro per l’accorrente Matias Vecino, che fa 0-1 dopo appena due minuti e mezzo. Al 51′ il raddoppio, corner corto di Matteo Politano e cross per l’incornata vincente di Stefan de Vrij, ma sette minuti dopo il Milan dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di Tiémoué Bakayoko su punizione di Hakan Çalhanoglu. Un rigore commesso da Samu Castillejo per fallo su Politano manda dal dischetto Lautaro Martinez al 67′, che calcia potente e supera Gianluigi Donnarumma. L’1-3 dura anche qui poco perché quattro minuti dopo Mateo Musacchio risolve a suo favore una mischia in area. Danilo D’Ambrosio salva il 3-3 sulla linea al 96′: l’Inter effettua il controsorpasso sul Milan e torna terza, per una vittoria che vale oro e che risulterà decisiva a fine campionato. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

INTER – LE MIGLIORI PARTITE DEL 2019

1-3 allo Slavia Praga il 27 novembre

4-0 al Genoa il 21 dicembre

2-0 al Borussia Dortmund il 23 ottobre

4-0 al Lecce il 26 agosto

1-3 alla Sampdoria il 28 settembre

0-3 al Torino il 23 novembre

2-1 alla Sampdoria il 17 febbraio