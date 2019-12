VIDEO – Inter-Lecce 4-0: le migliori partite del 2019 (#7)

La prima partita di questa stagione è una delle migliori del 2019. Inter-Lecce figura al settimo posto nella classifica di Inter-News del meglio dell’anno che si chiuderà fra sei giorni: ecco il ricordo e il video dell’esordio di Conte e Lukaku.

CHE DEBUTTO! – Inter-Lecce finisce 4-0 lunedì 26 agosto per la prima giornata di Serie A. Non poteva esserci prima volta migliore per Antonio Conte da allenatore dell’Inter, con una prestazione molto convincente. Al 21’ il punteggio si sblocca con un tocco arretrato di Kwadwo Asamoah per Marcelo Brozovic, che controlla al limite e ha tanto spazio per piazzare un gran destro sotto l’incrocio. Passano tre minuti, Stefano Sensi prova di sinistro trovando l’involontaria respinta di Matias Vecino, raccoglie la respinta e ne salta due per poi battere Gabriel in diagonale rasoterra. Al 60′ Lautaro Martinez calcia da fuori, Gabriel respinge male e Romelu Lukaku fa 3-0: il belga esulta con l’inchino davanti ai suoi nuovi tifosi. Il Lecce resta anche in dieci, per l’espulsione diretta del subentrato Diego Farias (fallaccio sul suo ex compagno Nicolò Barella). Antonio Candreva chiude il poker all’84’, inventandosi un capolavoro da oltre venticinque metri all’angolino: prima da incorniciare. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

