VIDEO – Slavia Praga-Inter 1-3: le migliori partite del 2019 (#4)

Ci sono ancora quattro partite da svelare nella lista del meglio del 2019. Al quarto posto, appena fuori dal podio, figura Slavia Praga-Inter 1-3 ossia il trionfo di poco più di un mese fa in Champions League. Ecco il racconto e il video.

ANNULLA ANCHE QUESTO – Slavia Praga-Inter finisce 1-3 mercoledì 27 novembre per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League. L’Inter si presenta a Praga con la necessità di vincere per sperare ancora nella qualificazione. L’inizio è arrembante e al 19’ Romelu Lukaku spazza via qualsiasi avversario che si trova sulle sue tracce, facendo metà campo di forza e servendo a Lautaro Martinez un assist che il Toro trasforma nello 0-1. Il belga raddoppierebbe al 35’, su erroraccio della difesa ceca, ma il VAR segnala all’arbitro Szymon Marciniak un precedente intervento di Stefan de Vrij su Peter Olayinka, che tuttavia accentua parecchio. Altro che 0-2, è rigore per lo Slavia Praga e trasforma Petr Soucek, 1-1 al 37’. Si va al riposo con tanto senso di ingiustizia, ma nella ripresa l’Inter si prende la scena. Tante le occasioni fallite di un soffio dai nerazzurri, con due traverse (ma pure un miracolo di Samir Handanovic) e la palla che non sembra voler entrare. Questo fino all’81’, quando Lukaku sfrutta lo scivolone di un avversario e parte in campo aperto, aggira il portiere ed entra in porta col pallone. Esplode Antonio Conte con la panchina, e all’88’ arriva il liberatorio tris con una splendida girata di Lautaro Martinez su assist d’esterno di Lukaku. Il belga farebbe pure doppietta nel recupero, ma il VAR ancora segnala un millimetrico fuorigioco: cambia poco, è un trionfo. Purtroppo però inutile per andare avanti in Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Slavia Praga-Inter dal canale ufficiale YouTube della società.

INTER – LE MIGLIORI PARTITE DEL 2019

4-0 al Genoa il 21 dicembre

2-0 al Borussia Dortmund il 23 ottobre

4-0 al Lecce il 26 agosto

1-3 alla Sampdoria il 28 settembre

0-3 al Torino il 23 novembre

2-1 alla Sampdoria il 17 febbraio