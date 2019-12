VIDEO – Inter-Borussia Dortmund 2-0: le migliori partite del 2019 (#6)

L’Inter, purtroppo, non è riuscita a passare il girone di Champions League, ma ha dato vita ad alcune partite di assoluto livello. Una di queste è il 2-0 al Borussia Dortmund di due mesi fa, che figura al sesto posto nelle dieci migliori gare del 2019: ecco il video.

FESTA EUROPEA – Inter-Borussia Dortmund finisce 2-0 mercoledì 23 ottobre per la terza giornata del Gruppo F di Champions League. L’Inter, dopo un punto nelle prime due giornate, trova la sua prima vittoria in coppa contro il Borussia Dortmund. Ventidue minuti di studio, poi gran palla di Stefan de Vrij per Lautaro Martinez, tenuto in gioco da Nico Schulz, e l’argentino pur in caduta anticipa Roman Burki e fa 1-0. Samir Handanovic compie due grandi interventi per tenere la porta inviolata, poi Antonio Conte manda il 2002 Sebastiano Esposito in campo per Romelu Lukaku. È proprio l’esordiente in Champions League, a una decina di minuti dal termine, a conquistarsi il rigore (fallo di Mats Hummels) che però Lautaro Martinez si fa parare da Burki. Chi pensa ci sia da soffrire sbaglia: all’89’ contropiede e palla di Marcelo Brozovic per Antonio Candreva, che fa tutto da solo e fa tutto benissimo perché di destro raddoppia. Purtroppo, però, non servirà per passare il turno, ma la prestazione è di assoluto livello. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Borussia Dortmund dal canale ufficiale YouTube della società.

