VIDEO – Juventus-Inter, la Curva Nord carica: entusiasmo e cori ad Appiano

Come raccontato nel pomeriggio, la Curva Nord si è presentata ad Appiano Gentile prima che la squadra partisse verso Torino (vedi articolo). Ecco il video dell’incitamento fatto in vista di Juventus-Inter.

IL SALUTO – Era previsto per le 16.30 il raduno della Curva Nord fuori da Appiano Gentile e l’orario è stato confermato. Il tifo organizzato non sarà presente domani nel settore ospiti dell’Allianz Stadium per Juventus-Inter, complice una discussione sui biglietti (vedi articolo), ma non ha voluto far mancare il suo sostegno alla squadra. Lo ha fatto aspettando l’uscita dei due pullman partiti dalla Pinetina direzione Torino, con tantissimi tifosi ad attenderli. Due gli striscioni: “Vinci per la tua gente” e “Vinci per noi”. E nel momento in cui l’Inter è partita il coro era uno solo, altrettanto eloquente: «Noi vogliamo questa vittoria». La speranza è che la richiesta venga esaudita fra ventiquattro ore all’Allianz Stadium…

Questo il video dell’incitamento della Curva Nord prima di Juventus-Inter, dall’account YouTube del giornalista Marco Barzaghi.