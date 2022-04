Juventus-Inter, Curva Nord ad Appiano Gentile: saluto alla squadra

Dopo aver annunciato l’intenzione di non essere fisicamente allo stadio, la Curva Nord ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza alla squadra in vista di Juventus-Inter di domani.

PRESENTI – Assenti allo stadio, ma vicini alla squadra. La Curva Nord si è infatti presentata in massa oggi ad Appiano Gentile, dove la squadra sta ultimando i preparativi in vista di Juventus-Inter. La frangia più calda della tifoseria nerazzurra ha voluto far sentire il proprio sostegno a tecnico e giocatori in vista di quella che è, di fatto, una delle partite più fondamentali di questa stagione.