VIDEO – Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter di Serie A

Simone Inzaghi ha presentato il prossimo impegno in calendario, la 31ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter (vedi trascrizione), risponde alle domande che riguardano la partita più attesa dell’anno. Il Derby d’Italia a Torino rischia di essere fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi prima di Juventus-Inter

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]