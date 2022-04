Eriksen, ancora! Gol al Chelsea sotto gli occhi dell’ex compagno Lukaku

Eriksen, dopo i due gol messi a segno con la maglia della Danimarca, si ripete con quella del Brentford sul campo del Chelsea portando momentaneamente in vantaggio la sua squadra

NON SI FERMA PIÙ – Christian Eriksen non si ferma più. Dopo i gol messi a segno con la Danimarca, il centrocampista danese colpisce anche sul campo del Chelsea siglando l’1-2 al 54′. I Campioni d’Europa in carica sono andati in vantaggio al 48′ con Rudiger ma il Brentford ha risposto dopo appena due minuti con Janelt. Poi l’1-2 del danese e al 60′ anche l’1-3 di Janelt. A 65′ ha fatto il suo ingresso in campo anche l’altro ex Inter della sfida, ovvero Romelu Lukaku.