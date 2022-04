Precedenti Juventus-Inter: tabù molto lunghi da sfatare a Torino

Juventus-Inter si giocherà domani alle ore 20.45 e sono centoventi i precedenti a Torino in tutte le competizioni. Purtroppo, però, le vittorie sono ben poche e da tanto tempo.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il derby d’Italia Juventus-Inter numero 121 in trasferta. Classicissima del calcio italiano: per trovare la prima bisogna risalire addirittura al 14 novembre 1909, 2-0. In totale spesso andare in Piemonte ha portato “male”: appena 20 vittorie (15 in Serie A su 102 sfide) contro 78 sconfitte (68 in campionato). Sono invece 22 i segni X, 19 tolte coppe e spareggi. Mancano tre gol per arrivare a cifra tonda di reti fatte (a oggi sono 97), mentre quelli subiti sono 201. All’andata il 24 ottobre finì 1-1, con il pareggio di Paulo Dybala allo scadere su rigore concesso al VAR per fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro (vedi highlights). Indimenticabile però la Supercoppa Italiana del 12 gennaio, vinta dall’Inter con gol di Alexis Sanchez al 121′ sull’ultimo pallone dei tempi supplementari (vedi highlights).

POCO A TORINO – Contando tutti i precedenti, anche quelli in casa, 72 vittorie per l’Inter, 108 per la Juventus e 60 pareggi, con 293 gol fatti e 342 subiti. Questo fa notare come a Milano il rendimento sia nettamente migliore e che serva quindi riscattare la situazione trasferte a Torino. Dall’inaugurazione dell’Allianz Stadium (2011-2012) otto sconfitte e tre pareggi, con l’unica vittoria 1-3 il 3 novembre 2012 con doppietta di Diego Milito e gol di Rodrigo Palacio. Appena otto successi esterni in quarant’anni, il primo a tavolino (1 maggio 1983, 0-2 per lancio di oggetti al pullman, in campo era finita 3-3). In Serie A solo tre volte dal 2000 in poi: le altre due le ha decise Julio Ricardo Cruz. Il Jardinero conquistò Juventus-Inter con doppietta il 29 novembre 2003 (1-3) e unico gol il 20 aprile 2005. Sarebbe bello trovare uno come lui domani…