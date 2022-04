VIDEO – Spezia-Venezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Venezia, anticipo della trentunesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



ALL’ULTIMO RESPIRO – Spezia-Venezia 1-0 nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Lo Spezia fa un altro gran passo verso la salvezza, vincendo un nuovo scontro diretto dopo quello col Cagliari. La prima occasione è un tiro di Simone Bastoni in piena area, sul quale Niki Maenpaa si oppone di piede. Il Venezia, reduce da un mese di risultati negativi, ha però la migliore del primo tempo: gran punizione di Mattia Aramu da trenta metri e palla sulla traversa. Quest’ultimo ne ha una buona anche nella ripresa, ma di destro da buona posizione incrocia a lato. Thiago Motta fa entrare Rey Manaj e la mossa è giusta, perché a cinque minuti dalla fine su cross da destra l’ex Inter sovrasta Mattia Caldara e di testa chiama Maenpaa al miracolo. Quando lo 0-0 di Spezia-Venezia sembrava scritto lancio lungo di Ivan Provedel, proprio Caldara respinge male sui piedi di Manaj il cui destro è respinto ma non trattenuto da Maenpaa. Ridgeciano Haps non riesce a rinviare, Emmanuel Gyasi lo anticipa e tocca in rete. È il 94’, di tempo per cambiare il risultato non ce n’è più e lo Spezia volta a +10. Venezia terzultimo a -3 dal Cagliari e in difficoltà.

Video con gli highlights di Spezia-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.