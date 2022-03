Juventus-Inter con il tutto esaurito! Ma senza i tifosi della Curva Nord

Juventus-Inter ritorna a giocarsi con gli stadi aperti e con la capienza al 100%. Per questo motivo a Torino si va verso il tutto esaurito. Nonostante il pienone, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi non avranno la spinta dei tifosi nerazzurri della Curva Nord.

TUTTO ESAURITO – Juventus-Inter andrà in scena domenica 3 aprile alle 20:45. In palio non solo il derby d’Italia, ma soprattutto le sorti del campionato. Vincere, per i ragazzi di Simone Inzaghi, significherebbe mandare un forte segnale al campionato, ai tifosi, ma soprattutto a sé stessi. L’Allianz Stadium verso il tutto esaurito a Torino, con circa quarantamila spettatori presenti, e ancora una decina di biglietti disponibili. Tra questi, però, nel settore ospiti non ci saranno i tifosi dell’Inter (per protesta), o almeno quelli della Curva Nord, come comunicato nei giorni scorsi (vedi articolo). Una cosa simile era successa in occasione del derby di ritorno a San Siro, in quel caso i tifosi erano presenti ma si erano astenuti dai consueti cori e coreografia. Il problema, anche in quel caso, era legato alla mancata concessione di alcuni biglietti. Contro la Juventus con il 100% della capienza, Inzaghi è chiamato a vincere soprattutto perché la vittoria a Torino all’Inter manca da ben dieci anni.