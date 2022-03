Juventus-Inter, Allegri ritrova anche Alex Sandro: solo 3 indisponibili – Sky

Juventus-Inter inizia a prendere forma sia da una parte che dall’altra. Mentre Inzaghi ritrova parzialmente Brozovic (QUI le ultime), Allegri ritrova quello che fino a qualche ora fa era in dubbio. Di seguito quanto rivelato dall’inviato di Sky Sport, Giovanni Guardalà

SCIOLTO IL DUBBIO – Manca sempre meno a Juventus-Inter, big match della trentunesima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Simone Inzaghi ritrova parzialmente Marcelo Brozovic mentre Stefan de Vrij rimane in dubbio. Diverso invece il discorso per Massimiliano Allegri che ha sciolto anche l’ultimo dubbio, vale a dire quello legato ad Alex Sandro: il brasiliano ha infatti svolto l’intero allenamento in gruppo e quindi è a disposizione per la sfida. A parte gli infortunati di lungo corso, vale a dire Federico Chiesa, Weston McKennie e Kaio Jorge, Allegri avrà l’intero gruppo a disposizione.